Житель Саранска незаконно продал чужой автомобиль

Пролетарский районный суд Саранска рассмотрел дело о присвоении чужой машины с целью продажи.
В ходе судебного заседания 40-летний житель Саранска был признан виновным в незаконном корыстном распоряжении чужим автомобилем, который ему предоставили для выполнения работ по ремонту кузова. Вместо этого он продал чужую машину, сообщают «Известия Мордовии».
Своими противоправными действиями он нанес владельцу автомобиля ущерб в размере 238 тысяч рублей. Суд приговорил нечистого на руку автомеханика к одному году и 10 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.