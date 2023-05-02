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Президент России Владимир Путин распорядился перенести празднование Дня молодежи на последнюю субботу июня

Общество
Президент России Владимир Путин распорядился перенести празднование Дня молодежи на последнюю субботу июня

День молодежи в России начнут отмечать в последнюю субботу июня. Соответствующее распоряжение подписал президент страны Владимир Путин.

При этом документ уже опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно действующему законодательству, указ должен вступить в силу с момента его размещения в публичном доступе.

Ранее стало известно, что во вторник глава государства проведет совещание с членами кабинета министров РФ. Помимо прочего, участники заседания обсудят развитие туристической отрасли в стране, говорится в заявлении пресс-службы Кремля.
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