Президент России Владимир Путин распорядился перенести празднование Дня молодежи на последнюю субботу июня

День молодежи в России начнут отмечать в последнюю субботу июня. Соответствующее распоряжение подписал президент страны Владимир Путин.
При этом документ уже опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно действующему законодательству, указ должен вступить в силу с момента его размещения в публичном доступе.
Ранее стало известно, что во вторник глава государства проведет совещание с членами кабинета министров РФ. Помимо прочего, участники заседания обсудят развитие туристической отрасли в стране, говорится в заявлении пресс-службы Кремля.