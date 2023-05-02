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Минпросвещению предложили возродить в России сеть бесплатных секций технического моделирования для детей

Общество
Минпросвещению предложили возродить в России сеть бесплатных секций технического моделирования для детей

Сеть бесплатных секций технического моделирования для детей предложили возродить в России. Соответствующую идею озвучил депутат Госдумы Иван Сухарев.

Парламентарий уже направил письмо с инициативой министру просвещения РФ Сергею Кравцову. Он пояснил, что кружки моделирования помогали популяризировать инженерное и конструкторское искусство, благодаря чему молодежь впоследствии выбирала связанную с этим профессию и продолжала обучение в технических вузах.

Сейчас в крупных городах можно найти такие секции. Однако в небольших населенных пунктах они не функционируют даже на платной основе, передает RT со ссылкой на депутата.

Российских школьников также необходимо дополнительно обучать экономическим и предпринимательским навыкам. Об этом ФАН заявил доцент Северо-Кавказского института РАНХиГС Евгений Золкин.
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