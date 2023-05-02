Эксперты Onet объяснили, как избавиться от весенней усталости

Многие люди чувствуют упадок сил даже в весеннее время года. Специалисты Onet предложили несколько способов, которые помогут справиться с проблемой.
Одним из наиболее эффективных и простых они назвали прогулки на свежем воздухе. Эксперты призвали чаще и дольше ходить по городу, чтобы тело получало нужное количество кислорода.
Помимо этого, важно позаботиться о здоровье — необходимо улучшать кровообращение. Для этого нужно увеличить количество активности в своей жизни. Также не стоит забывать и о витаминах, отметили специалисты.
Специалисты также указывают на необходимость высыпаться. Нехватка этого может негативно сказаться на организме. В первую очередь от этого страдает эндокринная система.
Некоторые люди в качестве витаминов употребляют соки. Однако, по мнению врача Аллы Южновой, такой напиток может оказаться опасным для здоровья.