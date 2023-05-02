Девятилетний школьник получил ожог, выпив сока в столичном кафе

Инцидент произошел в одном из кафе Москвы. Здесь мальчик получил химический ожог языка и пищевода после того, как попробовал сок из бутылки. Ребенка госпитализировали.
Как пишет издание «Вести Подмосковья», со ссылкой на «Царьград», чрезвычайное происшествие случилось в понедельник, 1 мая. Дама пришла в одно из московских кафе со своим девятилетним сыном. Мальчик захотел выпить сока из бутылки, а когда его попробовал, то попал в больницу. Медики диагностировали у школьника химический ожог языка и пищевода. В настоящее время пострадавшему ничего не угрожает.
Какое именно вещество находилось в бутылке и как оно попало в это кафе устанавливает прокуратура. Материалы процессуальной проверки направлены в территориальный орган московского СК России.