Bloomberg: Россия в мае возобновит закупки иностранной валюты для резервов

В России в текущем месяце возобновят закупку зарубежной валюты для своих резервов на фоне роста доходов от нефти, информирует Bloomberg. Агентство считает, что данное решение отметит способность РФ поддерживать приток прибыли от ресурса на фоне антироссийских санкций.
По сведениям Bloomberg, сумма первой закупки валюты может составить ежемесячные 200 миллионов долларов в юанях. Точная информация будет известна после заявления Министерства финансов России.
Аналитик Freedom Holding Наталья Мильчакова считает, что накапливание резервов иностранной валюты может положительно повлиять на рубль. Она отметила, что рынку важен тот момент, что страна начнет не растрачивать запасы, а копить.
Объемы закупок зарубежной валюты изначально будут маленькими. Экономист Александр Исаков считает, что Россия хочет продемонстрировать наращивание резервов, а не их растрату.
Прежде сообщалось, что из-за событий, которые происходят в международной экономике, все большое количество стран заявляет о желании отказаться от доллара. Свое решение они склоняют в сторону перехода на национальную валюту.