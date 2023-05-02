Боксер Рой Джонс выступил против дискриминации российских спортсменов

Международное сообщество должно стремиться к тому, чтобы спорт существовал вне политики в текущей ситуации. Такое заявление сделал американский боксер, бывший абсолютный чемпион в полутяжелом весе Рой Джонс.
Ранее он принял участие в пресс-конференции, посвященной началу мирового первенства среди мужчин в данном виде спорта. Турнир стартовал 1 мая в Ташкенте.
«Есть соревнования, которые позволяют участвовать в соревнованиях и российским, и украинским спортсменам. Спорт нужно отделить от политики», — передал слова Джонса корреспондент «Матч ТВ».
Он добавил, что не так давно в Майами ему довелось ехать в одной машине с коллегами из России и с Украины. По словам американца, тогда атлеты обсуждали лишь свою спортивную деятельность.
Меж тем стало известно о желании большинства стран мира вернуть Москву на крупные турниры. На это указало министерство иностранных дел РФ.