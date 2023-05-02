Российский противотанковый комплекс «Штурм-С» остановил прорыв ВСУ, поразив два танка

Военное ведомство сообщило, что подразделения ЗВО успешно применили данные вооружения в ходе СВО для поражения танков и другой военной техники. Помимо этого, они позволяют ликвидировать бойцов ВСУ, занявших укрытия и малоскоростные воздушные цели.