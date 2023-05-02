Российский противотанковый комплекс «Штурм-С» остановил прорыв ВСУ, поразив два танка

Расчет противотанкового ракетного комплекса «Штурм-С», относящегося к Западному военному округу, успешно ликвидировали два танка, остановив прорыв ВСУ. Об этом сообщило Минобороны России.
Военное ведомство сообщило, что подразделения ЗВО успешно применили данные вооружения в ходе СВО для поражения танков и другой военной техники. Помимо этого, они позволяют ликвидировать бойцов ВСУ, занявших укрытия и малоскоростные воздушные цели.
«Была отражена атака танков в количестве двух единиц. Танки мы поразили. Танки больше уже в бой вступить не смогли… Мы поразили цели с первого выстрела…», — рассказал боец участвовавший в отражении атаки ВСУ.
Накануне российские системы ПВО успешно ликвидировали восемь украинских БПЛА. Всего же с начала СВО были ликвидированы 3913 беспилотников противника.