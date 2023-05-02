Подросток обнаружил три пакета с человеческими останками в Выборге

В Ленинградской области обнаружили три пакета с расчлененным телом. Как сообщает источник ФАН в правоохранительных органах, останки находились рядом со стадионом Университета гражданской авиации.
По данным источника, полиэтиленовые пакеты с ужасающим содержимым нашел 17-летний подросток первого мая. Неизвестный оставил их на территории гаражей, возле выборгского филиала СПБГУГА. Также в пакетах находилась изрезанная одежда, вероятно, убитого.
В настоящий момент выясняются обстоятельства произошедшего, давность смерти и личность погибшего. Останки отправлены на экспертизу. Сейчас удалось установить только пол — мужской.
Ранее в Петергофе прохожий обнаружил человеческие кости в Троицком ручье на территории Александровского парка.