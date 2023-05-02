Четыре самолета Ил-76 ВКС эвакуировали более 200 человек из Судана в Россию

Военно-транспортная авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России эвакуировала более 200 человек из Судана. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В ходе мероприятий задействовано сразу четыре самолета Ил-76. В числе эвакуированных были дипломаты, российские военнослужащие и члены их семей, граждане РФ, стран СНГ и ряда дружественных иностранных государств, говорится в сообщении министерства.
Ранее стало известно, что генсек ООН Антониу Гутерреш решил в кратчайшие сроки отправить в Восточную Африку координатора по гуманитарным вопросам. Данные меры осуществляются на фоне обострения обстановки в Судане.
В результате вооруженного конфликта африканское государство могут покинуть более 800 тыс. человек. Подробности приводит RT.