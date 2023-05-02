Девочка пострадала из-за столкновения легковушек в Благовещенске

По данным ведомства, дорожный инцидент произошел вечером на нерегулируемом перекрестке Театральной улицы с переулком Монтажников. Автомобиль Lexus CT200, за рулем которого была 20-летняя девушка, столкнулся с Suzuki СХ4, сообщает AmurInfo.