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Девочка пострадала из-за столкновения легковушек в Благовещенске

Происшествия
Девочка пострадала из-за столкновения легковушек в Благовещенске

Сотрудники ГИБДД по Благовещенску оценивают последствия ДТП, в котором пострадал ребенок.

По данным ведомства, дорожный инцидент произошел вечером на нерегулируемом перекрестке Театральной улицы с переулком Монтажников. Автомобиль Lexus CT200, за рулем которого была 20-летняя девушка, столкнулся с Suzuki СХ4, сообщает AmurInfo.

В результате удара легкие повреждения получила шестилетняя девочка, сидевшая на пассажирском сидении во внедорожнике. От тяжелых травм ее уберег штатный ремень безопасности. Представители компетентных органов уточняют степень вины водительницы Lexus CT200.
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