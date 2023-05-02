Немецкий бренд Adidas рассматривает возможность передачи бизнеса в России

Немецкий производитель спортивной одежды и обуви Adidas рассматривает возможность передачи российских активов иностранному инвестору. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на источники.
Информаторы издания утверждают, что компания планирует таким образом перезапустить около ста наиболее прибыльных магазинов в России. При этом не уточняется, о каком инвесторе идет речь.
Производитель одежды и аксессуаров Adidas AG приостановил работу в России в марте 2022 года и временно закрыл розничные магазины. В октябре 2022 компания окончательно решила свернуть бизнес.
Российская структура Adidas пока пытается сохранить деятельность. В отчетности ООО «Адидас» за прошлый год говорится, что руководство компании минимизирует последствия разрыва цепочек поставок.
Ранее в Минпромторге прокомментировали возможный уход компании по производству батарей и аккумуляторов «Duracell» с российского рынка.