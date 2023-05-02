Может ли семья стать национальной идеей в России, обсудят в Патриоте»

Может ли семья стать национальной идеей в России? Противоречит ли институт усыновления христианским догматам, что об этом говорят в РПЦ? Если Бог не даёт детей, является ли это знаком, что такой семье необходимо усыновить или взять под опеку ребёнка? Противоречит ли рождение заведомо больных детей гуманистическим идеалам?