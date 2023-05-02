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Может ли семья стать национальной идеей в России, обсудят в Патриоте»

Пресс-центр
Может ли семья стать национальной идеей в России, обсудят в Патриоте»

Только консервативные ценности, в число которых входят традиционные религии, смогут спасти Россию от вымирания, считает диакон Георгий Роденков и руководитель координационного центра по работе с детьми-сиротами Санкт-Петербургской епархии Феодосий Амбарцумов.

Может ли семья стать национальной идеей в России? Противоречит ли институт усыновления христианским догматам, что об этом говорят в РПЦ? Если Бог не даёт детей, является ли это знаком, что такой семье необходимо усыновить или взять под опеку ребёнка? Противоречит ли рождение заведомо больных детей гуманистическим идеалам?

На эти и другие вопросы в медиацентре «Патриот» в рамках программы «Вертикаль» ответит диакон Георгий Роденков, клирик храма во имя иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» (Юрий Роденков, экс-футболист «Зенита»).

Гостем программы станет настоятель храма Умиления Божией матери в Санкт-Петербурге, руководитель координационного центра по работе с детьми-сиротами отдела по церковной благотворительности и социальному служению Санкт-Петербургской епархии священник Феодосий Амбарцумов.

Эфир состоится 2 мая, во вторник, в 14:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия.

Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы заблаговременно в WhatsApp +79006216038, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Мы также предлагаем коллегам использовать наши фото и видеоматериалы с пресс-конференций, опубликованные на нашем сайте.

Прямой эфир пройдет здесь.

Смотреть наши эфиры вы также можете на следующих площадках: Rutube, Telegram, YouTube, Яндекс.Дзен.

Онлайн-трансляция и архив материалов — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Аккредитация: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +79006216038

Для звонков: +79006216038.
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