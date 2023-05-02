Годовалый ребенок в Подмосковье чудом остался жив, выпав с четвертого этажа

ЧП случилось в поселке Свердловский подмосковного горокруга Щелково. Тут с четвертого этажа жилого дома по улице Заводской выпал годовалый мальчик.
Как пишет издание «Вести Подмосковья», известно, что в момент происшествия родители пострадавшего находились дома. Ребенок играл и бегал по квартире, но в какой-то момент мать и отец услышали крик сына. Войдя в комнату, взрослые увидели открытое окно, на котором отсутствовала москитная сетка. Выглянув в окно, они заметили на улице под окнами дома лежащего ребенка.
Бригада скорой незамедлительно прибыла на место. Маленького пациента отвезли в медучреждение, где у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб бедра. Уточняется, что семья, в которой произошел этот инцидент, в число неблагополучных не входит, не состоит на учете и в их квартире нормальные условия для проживания.