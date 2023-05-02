Годовалый ребенок в Подмосковье чудом остался жив, выпав с четвертого этажа

Бригада скорой незамедлительно прибыла на место. Маленького пациента отвезли в медучреждение, где у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб бедра. Уточняется, что семья, в которой произошел этот инцидент, в число неблагополучных не входит, не состоит на учете и в их квартире нормальные условия для проживания.