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Блогер Бакки дала совет для успешного прохождения собеседования

Общество
Блогер Бакки дала совет для успешного прохождения собеседования

Блогер Бакки поделилась секретом успешного прохождения собеседований. По ее мнению, для этого необходимо задать несколько вопросов. Ее слова приводит издание Daily Mail.

Бакки предложила соискателям в конце собеседования не уходить, а интересоваться деталями. Необходимо задать простые вопросы, чтобы продемонстрировать свою заинтересованность в вакансии. После этого важно обсудить свою судьбу.

«Основываясь на собеседовании, есть ли у вас какие-то сомнения относительно того, что я справлюсь с этой работой, или сомнения относительно меня как кандидата в целом?» — объяснила она.

Девушка уверена, что такая откровенность застает работодателей врасплох. Нередко они отвечают честно. В результате на следующем этапе Бакки лучше подготовилась к следующему этапу и продемонстрировала умения на практике.

Некоторые компании рассказывают много деталей на собеседованиях. Так, ранее житель Москвы хотел устроиться в одну из местных компаний охранником. Однако ему сообщили, что сотрудники на принудительной основе финансируют ВСУ.
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