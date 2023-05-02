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Почему директор МВФ признала, что мир прощается с долларом, обсудят в «Патриоте»

Пресс-центр
Почему директор МВФ признала, что мир прощается с долларом, обсудят в «Патриоте»

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева неожиданно признала, что страны мира отказываются от доллара как резервной валюты.

«Да, в мире наблюдается постепенный отказ от доллара. Ранее на него приходилось порядка 70% резервов, сейчас ниже 60%», — сказала Кристалина Георгиева на мероприятии американского Института Милкена.

По ее словам, евро сейчас составляет основную конкуренцию доллару.

Георгиева добавила, что перспектива отказа от доллара в качестве резервной валюты не вызывает у МВФ опасений из-за надежности американской экономики и глубины рынков капитала. Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен сообщила, что доллар будет долго оставаться мировой резервной валютой, потому что России и Китаю будет трудно создать альтернативную валюту.

Какова сегодня структура ЗВР у мировых лидеров? Насколько разумно сегодня серьезным политикам доверять доллару и евро? Что происходит с американской экономикой? Является ли угрозой для американской торговли массовые грабежи магазинов в демократических штатах? Ключевые ошибки Байдена: преступность, миграция, энергетика, инфляция, война с Россией? Как государственный долг США влияет на экономику страны и мира? Кипр, Швейцария и ОАЭ начали блокировать счета россиян – суды не помогут? В мае Россия может возобновить закупку иностранной валюты для своих резервов, сообщает Bloomberg? Минфин представил базовый законопроект для обхода правил ВТО при введении преференций российским поставщикам в закупках госкомпаний?

На эти и другие вопросы в эфире медиацентра «Патриот» ответят:

— политолог-американист Рафаэль Ордуханян;

— экономист, политолог Александр Дудчак;

— кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической безопасности РГУ им. А. Н. Косыгина Валерий Сенков.

Эфир состоится 2 мая, во вторник, в 13:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия.

Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы заблаговременно в WhatsApp +79006216038, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Мы также предлагаем коллегам использовать наши фото и видеоматериалы с пресс-конференций, опубликованные на нашем сайте.

Прямой эфир пройдет здесь.

Смотреть наши эфиры вы также можете на следующих площадках: Rutube, Telegram, YouTube, Яндекс.Дзен.

Онлайн-трансляция и архив материалов — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Аккредитация: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +79006216038

Для звонков: +79006216038.
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