Почему директор МВФ признала, что мир прощается с долларом, обсудят в «Патриоте»

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева неожиданно признала, что страны мира отказываются от доллара как резервной валюты.
«Да, в мире наблюдается постепенный отказ от доллара. Ранее на него приходилось порядка 70% резервов, сейчас ниже 60%», — сказала Кристалина Георгиева на мероприятии американского Института Милкена.
По ее словам, евро сейчас составляет основную конкуренцию доллару.
Георгиева добавила, что перспектива отказа от доллара в качестве резервной валюты не вызывает у МВФ опасений из-за надежности американской экономики и глубины рынков капитала. Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен сообщила, что доллар будет долго оставаться мировой резервной валютой, потому что России и Китаю будет трудно создать альтернативную валюту.
Какова сегодня структура ЗВР у мировых лидеров? Насколько разумно сегодня серьезным политикам доверять доллару и евро? Что происходит с американской экономикой? Является ли угрозой для американской торговли массовые грабежи магазинов в демократических штатах? Ключевые ошибки Байдена: преступность, миграция, энергетика, инфляция, война с Россией? Как государственный долг США влияет на экономику страны и мира? Кипр, Швейцария и ОАЭ начали блокировать счета россиян – суды не помогут? В мае Россия может возобновить закупку иностранной валюты для своих резервов, сообщает Bloomberg? Минфин представил базовый законопроект для обхода правил ВТО при введении преференций российским поставщикам в закупках госкомпаний?
На эти и другие вопросы в эфире медиацентра «Патриот» ответят:
— политолог-американист Рафаэль Ордуханян;
— экономист, политолог Александр Дудчак;
— кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической безопасности РГУ им. А. Н. Косыгина Валерий Сенков.
Эфир состоится 2 мая, во вторник, в 13:00.
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