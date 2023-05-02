Почему директор МВФ признала, что мир прощается с долларом, обсудят в «Патриоте»

Какова сегодня структура ЗВР у мировых лидеров? Насколько разумно сегодня серьезным политикам доверять доллару и евро? Что происходит с американской экономикой? Является ли угрозой для американской торговли массовые грабежи магазинов в демократических штатах? Ключевые ошибки Байдена: преступность, миграция, энергетика, инфляция, война с Россией? Как государственный долг США влияет на экономику страны и мира? Кипр, Швейцария и ОАЭ начали блокировать счета россиян – суды не помогут? В мае Россия может возобновить закупку иностранной валюты для своих резервов, сообщает Bloomberg? Минфин представил базовый законопроект для обхода правил ВТО при введении преференций российским поставщикам в закупках госкомпаний?