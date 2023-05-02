Правоохранители пресекли работу сети баров Санкт-Петербурга, в которых клиентов обманывали на деньги

Схема 34-летнего коммерсанта состояла в создании сети из трех баров и доведения клиентов до состояния сильного алкогольного опьянения с последующим многократным завышением цен на алкоголь с целью списания больших сумм с их карт. При этом, к потенциальным клиентам на улицах подходили симпатичные «консуматорши», контролировавшие и настраивавшие увлеченного посетителя на потребление крупных объемов спиртных напитков, – сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.