Правоохранители пресекли работу сети баров Санкт-Петербурга, в которых клиентов обманывали на деньги

Сотрудники уголовного розыска Центрального района Санкт-Петербурга пресекли деятельность группы лиц, обманом получавших денежные средства от нетрезвых клиентов в барах на Казанской улице, улице Рубинштейна и на Невском проспекте.
Схема 34-летнего коммерсанта состояла в создании сети из трех баров и доведения клиентов до состояния сильного алкогольного опьянения с последующим многократным завышением цен на алкоголь с целью списания больших сумм с их карт. При этом, к потенциальным клиентам на улицах подходили симпатичные «консуматорши», контролировавшие и настраивавшие увлеченного посетителя на потребление крупных объемов спиртных напитков, – сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.
Выборка клиентов на улицах была строгой: в бары не должны были попадать журналисты, знаменитости и правоохранители. Удачный обман клиентов приносил «консуматоршам» 30% от выручки за каждого такого посетителя.
Учитывая разные обстоятельства, указанные в заявлениях жертв аферы, возбуждены уголовные дела по статьям 158 УК РФ («Кража») или 159 УК РФ («Мошенничество»). Правоохранители задержали трех подозреваемых: организатора (заключен под стражу) и двух сообщниц (одна отпущена под подписку о невыезде, другая — находится под домашним арестом).
Стражи порядка изъяли документацию, чеки, неучтенные наличные средства (300 тысяч рублей) и большие объемы спиртосодержащей жидкости, часть которой не имела акциза. Расследование будет продолжаться – установлено, что в схему были вовлечены десятки людей.
Ранее женщину в Амурской области оштрафовали за неоднократную дискредитацию ВС РФ. Она признала свою вину, но не раскаялась в содеянном – сумма наложенного штрафа составила 100 тысяч рублей.