Эвакуированные из Судана граждане России пожаловались на дефицит еды и воды в Хартуме

Ранее сообщалось, что дипломаты российского посольства в Судане, а также граждане Белоруссии, Казахстана и Украины были эвакуированы на самолете из Хартума. Рейс был рассчитан до Каира, а оттуда до Москвы. Людей вывезли из-за непрекращающегося на протяжении длительного времени вооруженного конфликта между СБР и армией Судана.