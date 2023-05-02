Эвакуированные из Судана граждане России пожаловались на дефицит еды и воды в Хартуме

Граждане России, которые были эвакуированы из Судана вместе сотрудниками российского посольства 1 мая, рассказали о трудностях, появившихся после начала вооруженного конфликта в стране.
По словам нескольких россиян, через некоторое время после начала столкновений сил быстрого реагирования и регулярной армии Судана, жителям было запрещено покидать дома. После этого у многих людей начались проблемы с нехваткой продуктов и питьевой воды. Также проблемой стала связь, которая периодически пропадала, приводят слова очевидцев «Известия».
Ранее сообщалось, что дипломаты российского посольства в Судане, а также граждане Белоруссии, Казахстана и Украины были эвакуированы на самолете из Хартума. Рейс был рассчитан до Каира, а оттуда до Москвы. Людей вывезли из-за непрекращающегося на протяжении длительного времени вооруженного конфликта между СБР и армией Судана.