Риск образования тромбов: Фигуриста Романа Костомарова пока не будут перевозить в Германию

Российский фигурист Роман Костомаров в ближайшее время не будет транспортирован в Германию для реабилитации. На данный момент перевозка спортсмена может представлять угрозу для его здоровья. Об этом пишет 5-tv.ru.
Перелет на самолете Костомарову пока противопоказан – существует большой риск образования тромбов. Лечащие врачи подготовили спортсмена к установке новых протезов. Ранее ему уже их ставили, но прошлая попытка оказалась провальной – спортсмен испытывал боль, а в местах соединения наблюдалось кровотечение. Реабилитологи в настоящее время подготавливают его к новой жизни.
Ранее сообщалось, что Роману Костомарову провели операцию по протезированию конечностей. Ему установили протезы на стопе и кисти.