Риск образования тромбов: Фигуриста Романа Костомарова пока не будут перевозить в Германию

Перелет на самолете Костомарову пока противопоказан – существует большой риск образования тромбов. Лечащие врачи подготовили спортсмена к установке новых протезов. Ранее ему уже их ставили, но прошлая попытка оказалась провальной – спортсмен испытывал боль, а в местах соединения наблюдалось кровотечение. Реабилитологи в настоящее время подготавливают его к новой жизни.