Врач Владимир Ивкин предупредил россиян о последствиях выдавливания прыщей на лице

Врач-дерматолог Владимир Ивкин рассказал об опасности неправильной борьбы с прыщами. Он также отметил негативный эффект контрастного душа.
Выдавливание прыщей несет за собой обратный эффект, так как в рану после процедуры может попасть инфекция, которая спровоцирует появление новых акне. Также не стоит обрабатывать кожу йодом или спиртом, потому что это разрушает защитный слой из-за излишней сухости после подобной обработки. Это в конечном счете несет за собой такой же эффект, как и неправильное выдавливание прыщей, информирует «Мослента».
Ранее сообщалось, что косметолог Марина Шестова рассказала, какой крем лучше использовать, чтобы защитить свою кожу от солнечного воздействия в разных ситуациях. По ее мнению, во время вечерней и утренней прогулки нужно использовать крем с защитой SPF 10–15, а днем - SPF 50–60.