Врач Владимир Ивкин предупредил россиян о последствиях выдавливания прыщей на лице

Выдавливание прыщей несет за собой обратный эффект, так как в рану после процедуры может попасть инфекция, которая спровоцирует появление новых акне. Также не стоит обрабатывать кожу йодом или спиртом, потому что это разрушает защитный слой из-за излишней сухости после подобной обработки. Это в конечном счете несет за собой такой же эффект, как и неправильное выдавливание прыщей, информирует «Мослента».