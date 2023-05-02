На обнаруженных в Ленобласти взрывных устройствах был установлен таймер

Сообщается, что два самодельных устройства весили по 300 граммов, а масса третьего была в два раза больше. На месте происшествия также обнаружены две пачки сигарет. В районе деревни Ковшово продолжают работать силовики. Расследованием произошедшего и поиском подозреваемых занимаются сотрудники ФСБ.