Священника из Пермского края обвинили в сектантстве за отрицание церковной иерархии

Настоятель храма святых страстотерпцев Бориса и Глеба, игумен Варфоломей, заявил, что все службы, которые проводит Палкин, нелегитимные, а его деятельность приводит к расколу и отрицает иерархию. Если он продолжит свою работу, ему грозит лишение духовного сана.