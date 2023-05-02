Священника из Пермского края обвинили в сектантстве за отрицание церковной иерархии

Священника Глеба Палкина из поселка Майский обвинили в раскольничестве и сектантстве, а его службы назвали нелегитимными. Об этом сообщает издание URA.RU.
В результате нарушения церковных канонов, в 2022 году митрополит Пермский и Соликамский Мефодий запретил ему служение. Несмотря на это, Глеб Палкин продолжает принимать верующих в своем доме и строить новый храм на пожертвования прихожан.
Настоятель храма святых страстотерпцев Бориса и Глеба, игумен Варфоломей, заявил, что все службы, которые проводит Палкин, нелегитимные, а его деятельность приводит к расколу и отрицает иерархию. Если он продолжит свою работу, ему грозит лишение духовного сана.
Ранее он был настоятелем этого храма и проводил онлайн-службы во время пандемии, принимая пожертвования от прихожан в Сети.
Ранее СМИ сообщили, что в Кении обнаружили тела погибших 98 сектантов. Лидер секты Пола Маккензи запрещал своим последователям есть и доводил их до смерти.