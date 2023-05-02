Серьезное ДТП с шестью пострадавшими произошло под Владимиром

Дорожно-транспортное происшествие случилось во Владимирской области. Водители обеих встречных машин решили не уступать друг другу дорогу. Об этом пишет 5-tv.ru.
Автомобили сильно пострадали – вероятно они теперь непригодны к эксплуатации. В результате аварии погибших нет, однако шесть человек, из которых двое несовершеннолетних, получили травмы – несколько машин «скорой» прибыли на место для оказания помощи.
Ранее сообщалось о гибели шести человек и более 30 пострадавших в результате аварии во время пылевой бури в штате Иллинойс (Соединенные Штаты Америки). На дороге была практически нулевая видимость.