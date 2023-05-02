Украинских мигрантов с позором выгнали из венгерской деревни после изнасилования двух девушек

В Керепеше несколько украинских беженцев совершили акт сексуального насилия над 16-летней и 22-летней девушками. После этого Дьюрича вместе с сотрудниками полиции прибыл в общежитие к мигрантам и потребовал их немедленно покинуть территорию населенного пункта. Вскоре он заявил, что не потерпит подобного нечеловеческого поведения по отношению к жителям Керепеша, информирует издание index.hu.