Украинских мигрантов с позором выгнали из венгерской деревни после изнасилования двух девушек

В деревне Керепеш (Венгрия) мэр Ласло Дьюрича рассказал о неоднократном сексуальном насилии, которое совершали украинские беженцы над местными женщинами, в том числе несовершеннолетними.
В Керепеше несколько украинских беженцев совершили акт сексуального насилия над 16-летней и 22-летней девушками. После этого Дьюрича вместе с сотрудниками полиции прибыл в общежитие к мигрантам и потребовал их немедленно покинуть территорию населенного пункта. Вскоре он заявил, что не потерпит подобного нечеловеческого поведения по отношению к жителям Керепеша, информирует издание index.hu.
Ранее сообщалось, что польские собственники жилья, где поселились украинские беженцы устали от выходок мигрантов и начали сообщать им о выселении. Однако, чтобы конкретнее выразить свои намерения и досадить украинцам, поляки начали писать эти сообщения на русском языке.