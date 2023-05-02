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Украинских мигрантов с позором выгнали из венгерской деревни после изнасилования двух девушек

Происшествия
Украинских мигрантов с позором выгнали из венгерской деревни после изнасилования двух девушек

В деревне Керепеш (Венгрия) мэр Ласло Дьюрича рассказал о неоднократном сексуальном насилии, которое совершали украинские беженцы над местными женщинами, в том числе несовершеннолетними.

В Керепеше несколько украинских беженцев совершили акт сексуального насилия над 16-летней и 22-летней девушками. После этого Дьюрича вместе с сотрудниками полиции прибыл в общежитие к мигрантам и потребовал их немедленно покинуть территорию населенного пункта. Вскоре он заявил, что не потерпит подобного нечеловеческого поведения по отношению к жителям Керепеша, информирует издание index.hu.

Ранее сообщалось, что польские собственники жилья, где поселились украинские беженцы устали от выходок мигрантов и начали сообщать им о выселении. Однако, чтобы конкретнее выразить свои намерения и досадить украинцам, поляки начали писать эти сообщения на русском языке.
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