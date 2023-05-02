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Три ракеты выпущено с территории Сектора Газа по Израилю

Три ракеты выпущено с территории Сектора Газа по Израилю

Израильская армия сообщила в соцесетях о том, что по Сектор Газа выпустил три ракеты в сторону Иерусалима. Об этом пишет IZ.RU.

По информации от пресс-центра армии, ракеты не достигли цели и упали в пустыне. О задействовании средств ПВО или системы «Железный купол» информации не поступало. Жертв и пострадавших среди населения нет.

Нападение Сектора Газа может быть спровоцировано недавней ракетной атакой израильских ВВС по территории окрестностей города Алеппо в Сирии. В результате нападения был поврежден аэропорт.

Ранее стало известно, что военно-воздушные силы Израиля сбили неопознанный летающий объект, зашедший в воздушное пространство страны.
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