В Амурской области женщину оштрафовали на 100 тысяч рублей за неоднократную дискредитацию ВС РФ

В 2022 году женщина под псевдонимом в социальных сетях оскорбляла Вооруженные силы России. После этого ее привлекли к административной ответственности. Однако противоправные действия со стороны женщины продолжились. В этом году ей было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ – «публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ».