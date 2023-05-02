В Амурской области женщину оштрафовали на 100 тысяч рублей за неоднократную дискредитацию ВС РФ

В Амурской области суд оштрафовал женщину из-за дискредитации армии России.
В 2022 году женщина под псевдонимом в социальных сетях оскорбляла Вооруженные силы России. После этого ее привлекли к административной ответственности. Однако противоправные действия со стороны женщины продолжились. В этом году ей было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ – «публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ».
На заседании женщина признала свою вину, ног не раскаялась в содеянном. Сумма штрафа составила 100 тысяч рублей, информирует ТАСС.
Ранее сообщалось, что политик Олег Матвейчев предложил внести изменения в статью УК РФ о наказании за дискредитацию армии. По его мнению, закон возымеет больший эффект, если сумма штрафа будет начинаться от 700 тысяч рублей и доходить до 1,5 млн.