Актриса Ксения Суркова сообщила о неготовности к материнству

Российская актриса Ксения Суркова рассказала, что на данный момент не готова к материнству. Она играла роль матери в сериале «Ольга», но это не смогло повлиять на ее убежденность.
Суркова заявила, что относится к материнству «никак». Актриса подчеркнула, что часто видит сколько труда необходимо на воспитание ребенка и поэтому пока она не готова идти на такие серьезные шаги. Ксения подытожила, что «всему свое время», – пишет 5-tv.ru.
Ранее сообщалось, что родители актрисы Оксаны Акиньшиной пытаются через суд добиться от нее выплаты алиментов для содержания ее сына – у него проблемы со здоровьем и он очень редко появляется на публике. Актриса прошла через тяжелую беременность и оставила своего ребенка на попечение родственникам.