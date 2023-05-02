Актриса Ксения Суркова сообщила о неготовности к материнству

Ранее сообщалось, что родители актрисы Оксаны Акиньшиной пытаются через суд добиться от нее выплаты алиментов для содержания ее сына – у него проблемы со здоровьем и он очень редко появляется на публике. Актриса прошла через тяжелую беременность и оставила своего ребенка на попечение родственникам.