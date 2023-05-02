Фронтовой монастырь под Угледаром ищет дом для потерявших хозяев животных

Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь, находящийся под Угледаром, приютил у себя бездомных животных, потерявших хозяев. Об этом пишут РИА Новости.
В монастыре находятся десятки собак и кошек. Часть из них ранены, это затрудняет уход за ними. Постоянные обстрелы со стороны ВСУ усложняют и так критическую ситуацию.
«Лишний раз стараемся не выходить из-под навеса», - заявил репортерам послушник Сергий.
Поиск дома для питомцев критически необходим, потому что монастырь уже не справляется с лечением и кормежкой животных и просит помощи. За последний год пристанище, из-за обстрелов украинской стороной, потеряли шесть служителей.
Ранее стало известно, что в Приморье мальчика пяти лет госпитализировали после нападения собак.