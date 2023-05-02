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Фронтовой монастырь под Угледаром ищет дом для потерявших хозяев животных

Украина
Фронтовой монастырь под Угледаром ищет дом для потерявших хозяев животных

Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь, находящийся под Угледаром, приютил у себя бездомных животных, потерявших хозяев. Об этом пишут РИА Новости.

В монастыре находятся десятки собак и кошек. Часть из них ранены, это затрудняет уход за ними. Постоянные обстрелы со стороны ВСУ усложняют и так критическую ситуацию.

«Лишний раз стараемся не выходить из-под навеса», - заявил репортерам послушник Сергий.

Поиск дома для питомцев критически необходим, потому что монастырь уже не справляется с лечением и кормежкой животных и просит помощи. За последний год пристанище, из-за обстрелов украинской стороной, потеряли шесть служителей.

Ранее стало известно, что в Приморье мальчика пяти лет госпитализировали после нападения собак.
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