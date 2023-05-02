Под Новосибирском загорелся пассажирский автобус с 36 пассажирами

Утром 2 мая в Доволенском районе Новосибирской области загорелся пассажирский автобус. Об этом сообщает издание VN.RU.
По словам одной из пассажирок, в салоне было достаточно много людей, но никто не пострадал. Она отметила, что автобус был старым и его уже давно обещали заменить.
Пассажиры самостоятельно эвакуировались до прибытия пожарных, которые не смогли спасти автобус. Площадь пожара составила 21 квадратный метр. Причина возгорания не сообщается. Информация о произошедшем подтверждена пресс-службой ГУ МЧС России по Новосибирской области. В ведомстве отметили, что всего в транспортном средстве находилось 36 человек.
Ранее в Мексике автобус упал с обрыва. В результате происшествия погибло 18 человек, еще 11 получили травмы различной степени тяжести.