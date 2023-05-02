Аналитик Кеннет Рапоза заявил, что методы, которыми страны Запада пытались давить на Россию, сыграли с ними злую шутку.
Страны Запада пытались оказать давление на Россию с помощью санкций и ограничений, которые должны были расшатать ее экономику. Однако взаимодействие Москвы с партнерами в виде Китая, Ирана, Индии и других позволило России укрепить свое экономическое положение. Таким образом, попытки США, Германии и Великобритании усугубить положение РФ обернулись разрушением их экономики из-за отсутствия ценного товарооборота с нашей страной. Об этом написал Рапоза в статье для Forbes.
Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Евгений Федоров рассказал о странах, поддерживающих Россию и торговые отношения с ней. Среди таких «рыночных союзников» Москвы остались Индия и КНР, которые продолжают закупать российскую нефть.