Страны Запада пытались оказать давление на Россию с помощью санкций и ограничений, которые должны были расшатать ее экономику. Однако взаимодействие Москвы с партнерами в виде Китая, Ирана, Индии и других позволило России укрепить свое экономическое положение. Таким образом, попытки США, Германии и Великобритании усугубить положение РФ обернулись разрушением их экономики из-за отсутствия ценного товарооборота с нашей страной. Об этом написал Рапоза в статье для Forbes.