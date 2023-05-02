Депутат Госдумы Андрей Картаполов призвал улучшить работу контрразведки и военной прокуратуры

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов призвал выстроить эффективную систему по выявлению нарушителей законов России в зоне СВО. Об этом сообщает издание URA.RU.
Картаполов высказал мнение о необходимости повышения доверия к политработникам в вооруженных силах и предложил использовать опыт Великой Отечественной войны, когда комиссары из политруков были введены для улучшения взаимодействия между структурами. Он также отметил, что нужно эффективнее применять действующие законы и улучшить работу военной прокуратуры и контрразведки.
Депутат подчеркнул, что необходимо оперативно выявлять нарушения законодательства и применять наказание на принципах неотвратимости и оперативности. Политик считает, что нет необходимости в ужесточении санкций для военнослужащих и введении понятия «враг народа». Он уверен, что существующие репрессивные статьи в законодательстве достаточны, но для их применения нужно улучшить работу соответствующих структур.
Ранее Картаполов призвал допустить граждан РФ к охране границ государства. Он считает, что это необходимо для предотвращения украинских диверсий.