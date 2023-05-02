Депутат Госдумы Андрей Картаполов призвал улучшить работу контрразведки и военной прокуратуры

Депутат подчеркнул, что необходимо оперативно выявлять нарушения законодательства и применять наказание на принципах неотвратимости и оперативности. Политик считает, что нет необходимости в ужесточении санкций для военнослужащих и введении понятия «враг народа». Он уверен, что существующие репрессивные статьи в законодательстве достаточны, но для их применения нужно улучшить работу соответствующих структур.