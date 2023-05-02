Губернатор Александр Богомаз: ВСУ обстреляли село в Брянской области

Вооруженные силы Украины обстреляли деревню в Брянской области. Подробности сообщил глава региона Александр Богомаз.
Сегодня, 2 мая, стало известно, что ВСУ атаковали село Курковичи в Брянской области. Из-за обстрела один из жилых домов загорелся. На месте происшествия районе работают спецслужбы. Подробности и детали произошедшего уточняются, информирует губернатор. На данный момент информации о пострадавших не поступало.
Ранее сообщалось, что ночью 2 мая ВСУ обстреляли четыре населенных пункта в Донецкой Народной Республике: Горловку, Яковлевку, Петровское и Михайловку. Было выпущено около 15 снарядов.