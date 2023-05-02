Губернатор Александр Богомаз: ВСУ обстреляли село в Брянской области

Сегодня, 2 мая, стало известно, что ВСУ атаковали село Курковичи в Брянской области. Из-за обстрела один из жилых домов загорелся. На месте происшествия районе работают спецслужбы. Подробности и детали произошедшего уточняются, информирует губернатор. На данный момент информации о пострадавших не поступало.