Психолог Роман Сухинин рассказал, должен ли человек родителям за появление на свет

Клинический психолог Роман Сухинин рассказал, должен ли ребенок став взрослым чувствовать себя обязанным родителям за появление на свет. Многие часто слышат, что должны своим родителям за их рождение.
Сухинин предложил рассмотреть в качестве примера ребенка мужского пола. По факту своего рождения он уже становится должен своим родителям и Родине, затем у него появляются жена и дети. Проявляя дань уважения и понимания отцу, у повзрослевшего человека не будет проблем с финансами и работой, а относясь с любовью и уважением к матери, он будет иметь в итоге хорошую семью и здоровье – отдавая долг родителям, человек, по мнению психолога, растет как личность, – пишет 5-tv.ru.
Ранее парламентарии от ЛДПР предложили законопроект о выплатах семьям, прожившим в совместном браке более 20 лет. Каждые пять лет супруги будут получать на двоих 40 тысяч рублей.