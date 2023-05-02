Психолог Роман Сухинин рассказал, должен ли человек родителям за появление на свет

Сухинин предложил рассмотреть в качестве примера ребенка мужского пола. По факту своего рождения он уже становится должен своим родителям и Родине, затем у него появляются жена и дети. Проявляя дань уважения и понимания отцу, у повзрослевшего человека не будет проблем с финансами и работой, а относясь с любовью и уважением к матери, он будет иметь в итоге хорошую семью и здоровье – отдавая долг родителям, человек, по мнению психолога, растет как личность, – пишет 5-tv.ru.