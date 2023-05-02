Нефтяной танкер загорелся у берегов Малайзии

Морские ведомство Малайзии сообщила, что в 70 километрах от побережья загорелся нефтяной танкер. Подробности приводит издание CNN.
Судно направлялось из Китая в Сингапур, когда в 16:00 по местному времени загорелось. На место происшествия сразу был отправлен военно-морской патрульный катер для эвакуации экипажа танкера.
Сообщается, что спасти удалось только 23 человека. Остальные числятся пропавшими без вести. Полиция и морское ведомство начали совместное расследование, ведутся поиски пропавших.
В настоящий момент нет информации, оказал ли розлив нефтепродуктов какое-либо масштабное воздействие на окружающую среду.
Ранее стало известно, что к севшему на мель у берегов Сахалина балкеру из Либерии отправили спасательный буксир.