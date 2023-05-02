МИД РФ заявил о желании многих государств вернуть Россию в мировой спорт

Министерство иностранных дел России рассказало об отношении большинства стран к возвращению Москвы в мировой спорт. Помехой на пути к этому становятся пособники антироссийской риторики.
Лидирующее количество стран Международного олимпийского комитета выступают «за» возвращение России на мировую спортивную арену. Однако некоторое количество «русофобски настроенных стран» продолжает вести свою антироссийскую пропаганду и опускается до того, что готово истреблять россиян отовсюду, даже из «аполитичного» спорта, информирует «РИА Новости».
Ранее сообщалось, что российская пловчиха Анастасия Кирпичникова отказалась от своего гражданства в пользу французского. Четыре года назад она переехала во Францию и недавно смогла получить паспорт. Она выразила благодарность Федерации плавания России, однако с РФ ее больше ничего юридически не связывает.