МИД РФ заявил о желании многих государств вернуть Россию в мировой спорт

Ранее сообщалось, что российская пловчиха Анастасия Кирпичникова отказалась от своего гражданства в пользу французского. Четыре года назад она переехала во Францию и недавно смогла получить паспорт. Она выразила благодарность Федерации плавания России, однако с РФ ее больше ничего юридически не связывает.