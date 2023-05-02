Сейсмологи несколько дней подряд фиксируют землетрясения возле вулкана Шивелуч в Камчатском крае

Камчатский филиал Единой геофизической службы Российской Академии Наук на протяжении нескольких дней регистрирует у вулкана Шивелуч в Камчатском крае ряд землетрясений и рост нового лавового купола. Об этом пишет KP.RU.
Сообщается, что самые сильные подземные толчки имеют магнитуду 4,8. Эксперт по вулканам Дмитрий Мельников заявил, что в это же время, параллельно с землетрясениями фиксируется мощный выброс газов за Молодым Шивелучем в районе купола Каран.
Ранее сайт KP.RU рассказал об извержении вулкана Шивелуч в ночь на 11 апреля. Исследователи сообщали, что его потенциал накапливался в течение года. Местные жители утром наблюдали большое густое облако дыма, которое с течением времени превратилось в пеплопад.