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Сейсмологи несколько дней подряд фиксируют землетрясения возле вулкана Шивелуч в Камчатском крае

Происшествия
Сейсмологи несколько дней подряд фиксируют землетрясения возле вулкана Шивелуч в Камчатском крае

Камчатский филиал Единой геофизической службы Российской Академии Наук на протяжении нескольких дней регистрирует у вулкана Шивелуч в Камчатском крае ряд землетрясений и рост нового лавового купола. Об этом пишет KP.RU.

Сообщается, что самые сильные подземные толчки имеют магнитуду 4,8. Эксперт по вулканам Дмитрий Мельников заявил, что в это же время, параллельно с землетрясениями фиксируется мощный выброс газов за Молодым Шивелучем в районе купола Каран.

Ранее сайт KP.RU рассказал об извержении вулкана Шивелуч в ночь на 11 апреля. Исследователи сообщали, что его потенциал накапливался в течение года. Местные жители утром наблюдали большое густое облако дыма, которое с течением времени превратилось в пеплопад.
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