Сейсмологи несколько дней подряд фиксируют землетрясения возле вулкана Шивелуч в Камчатском крае

Сообщается, что самые сильные подземные толчки имеют магнитуду 4,8. Эксперт по вулканам Дмитрий Мельников заявил, что в это же время, параллельно с землетрясениями фиксируется мощный выброс газов за Молодым Шивелучем в районе купола Каран.