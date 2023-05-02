Китай предупреждает о возможном обострении ситуации с Тайванем на фоне конфликта с Филиппинами

Китай обвинил Филиппины в «разжигании огня» и призвал готовиться к обострению ситуации вокруг Тайваня. Об этом сообщает издание CNN.
Так, представительство Китая сильно смутило решение о сотрудничестве Филиппин с США и организация военных баз на территории островов. Это, по мнению китайских дипломатов, лишь попытка вмешаться в дела Китая с Тайванем.
«Филиппинам рекомендуется недвусмысленно выступить против «независимости Тайваня», - заявил посол Пекина в Маниле Хуан Ксилиа.
Представители Совета национальной безопасности пытаются сгладить конфликт, сообщая об отсутствии намерений вмешиваться во внешнюю политику Китая и уверяя Пекин, что военные базы созданы не для атаки на Китай.
Министр иностранных дел КНР Цинь Ган тоже не остался в стороне и заявил о надежде на скорейшее урегулирование конфликта с Филиппинами.
Ранее США обвинили Пекин в запугивании филиппинских судов.