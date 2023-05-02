Политолог Баширов рассказал, какой президент США выгоден для России

Он отмечает, что текущее поколение американской элиты разрушает внутренние и международные правила, меняет систему взаимоотношений со своими союзниками, увеличивает государственный долг и разрушает систему международных расчетов. Баширов сравнивает Байдена с Брежневым и Горбачевым, которые не смогли справиться с политической властью. Он советует России сохранять международные правила и гарантии для своих партнеров, а также быть готовой противостоять тем, кто не станет ей союзником. Нашей стране стоит спокойно ждать развала Америки, считает эксперт.