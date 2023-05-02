Политолог Баширов рассказал, какой президент США выгоден для России

Победа нынешнего президента США Джо Байдена на американских выборах 2024 года станет подарком для России, считает политический эксперт Марат Баширов. Об этом сообщает издание «Царьград».
Он отмечает, что текущее поколение американской элиты разрушает внутренние и международные правила, меняет систему взаимоотношений со своими союзниками, увеличивает государственный долг и разрушает систему международных расчетов. Баширов сравнивает Байдена с Брежневым и Горбачевым, которые не смогли справиться с политической властью. Он советует России сохранять международные правила и гарантии для своих партнеров, а также быть готовой противостоять тем, кто не станет ей союзником. Нашей стране стоит спокойно ждать развала Америки, считает эксперт.
Ранее министерство финансов США сообщило, что страна стоит на грани дефолта. Он может быть объявлен уже 1 июня, считают в ведомстве.