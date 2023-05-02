Статистика от «Ъ»: Кто в разных странах попадает под категорию «молодежь»

«КоммерсантЪ» провел исследование и предоставил статистику по различной классификации «молодого населения» в разных странах мира.
Так, например, Россия считается практически лидером с показателем «от 14 до 35 лет». В США вы будете считаться молодым «с 10 (иногда старше) до 24 лет». Ярким исключением является Япония, где молодым начинают считать человека «с рождения и до 30 лет». Ближайшим соседом России является ЮАР, где показатели сходятся идеально.
Всемирная организация здравоохранения, например, считает вас молодым напротив, лишь «с 25 до 44 лет», основывая свои показатели на данных о здоровье человечества в разном возрасте. ООН же, напротив, признает молодежью только людей «от 15 до 24 лет».
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