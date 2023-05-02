Статистика от «Ъ»: Кто в разных странах попадает под категорию «молодежь»

Так, например, Россия считается практически лидером с показателем «от 14 до 35 лет». В США вы будете считаться молодым «с 10 (иногда старше) до 24 лет». Ярким исключением является Япония, где молодым начинают считать человека «с рождения и до 30 лет». Ближайшим соседом России является ЮАР, где показатели сходятся идеально.