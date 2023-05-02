ЛДПР предлагает платить парам, которые прожили вместе более 20 лет

Партия ЛДПР предложила законопроект, который подразумевает оказание материальной поддержки парам, которые провели в браке более 20 лет.
Обоим супругам раз в пять лет будут выплачивать 20 тысяч рублей, но только при условии, что они состоят в браке более 20 лет. Таким образом супруги каждую пятилетку будут получать на двоих 40 тысяч.
Этот проект посвящен покойному основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому, который состоял в браке со своей супругой Галиной Лебедевой 51 год, приводит слова члена партии Ярослава Нилова ТАСС.
Ранее сообщалось, что психолог Жанна Сугак назвала главную причину развода. По мнению эксперта, некоторые люди относятся к браку несерьезно и считают, что это не ответственный шаг, а «приключение», которое всегда можно пережить еще раз. Это становится одной из частых причин развода.