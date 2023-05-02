Эксперт Денис Кусков назвал способы повышения безопасности и комфорта дачного жилья

Аналитик Денис Кусков рассказал о способах обеспечения дачи комфортом и безопасностью. Эксперт подчеркнул, что современные технологии позволяют сделать уровень жизни в жилом помещении в деревне сопоставимым с городской квартирой.
Первоочередно Кусков посоветовал установить на даче систему «умного дома», которая позволит отслеживать с телефона состояние электроснабжения и избегать утечек воды, до приезда установить оптимальную температуру котла или настроить кондиционер. Стоит также рассмотреть покупку систем видеонаблюдения, в том числе и с датчиками движения для того, чтобы быть уверенным в безопасности жилья, – пишет «Радио Sputnik».
Ранее ландшафтный дизайнер Ольга Воронова в интервью «Радио Sputnik» рекомендовала в майские праздники засадить весь огород и теплицу. В начале месяца можно сажать на грядку морковку, горох, редис и зелень, а в теплицу помидоры, перец, баклажаны и огурцы.