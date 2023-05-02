Эксперт Денис Кусков назвал способы повышения безопасности и комфорта дачного жилья

Первоочередно Кусков посоветовал установить на даче систему «умного дома», которая позволит отслеживать с телефона состояние электроснабжения и избегать утечек воды, до приезда установить оптимальную температуру котла или настроить кондиционер. Стоит также рассмотреть покупку систем видеонаблюдения, в том числе и с датчиками движения для того, чтобы быть уверенным в безопасности жилья, – пишет «Радио Sputnik».