Палестинский заключенный умер от голода в израильской тюрьме

Несмотря на ухудшение состояния его здоровья в результате длительной голодовки, израильские суды неоднократно отклоняли его просьбу о его освобождении, что привело к его гибели. Смерть палестинского заключенного Аднана увеличила число палестинских заключенных, умерших в застенках израильских тюрем до 237.