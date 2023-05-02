Палестинский заключенный Хадер Аднан скончался во вторник, 2 мая. Это произошло в израильской тюрьме после 86-дневной голодовки против несправедливого задержания. Об этом сообщает издание Days of Palestine.
Несмотря на ухудшение состояния его здоровья в результате длительной голодовки, израильские суды неоднократно отклоняли его просьбу о его освобождении, что привело к его гибели. Смерть палестинского заключенного Аднана увеличила число палестинских заключенных, умерших в застенках израильских тюрем до 237.
Ранее СМИ сообщили, что Израиль стал главным покупателем российской водки в 2022 году, потратив 24,7 млн долларов. Почетное второе место заняла Германия, закупив крепкого напитка на 7,5 млн долларов.