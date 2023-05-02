При пожаре на заводе в Казахстане пострадали четыре человека

В понедельник, 1 мая, на газоперерабатывающем заводе «СНПС-Актобемунайгаз» произошло возгорание. Пожар начался с установки получения легких углеводородов, после чего распространился на другие объекты завода. В ходе инцидента пострадали четыре сотрудника. Об их состоянии на данный момент информации нет. К тушению возгорания было привлечено 52 спасателя пожарной бригады и девять специализированных машин, информирует ORDA.