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Ъ: Деревообрабатывающую промышленность в России ожидают проблемы

Экономика
Ъ: Деревообрабатывающую промышленность в России ожидают проблемы

Аналитики из издания «КоммерсантЪ» заявили, что из-за нехватки фенола в стране, деревообрабатывающую промышленность может ждать полная остановка.

Сообщается, что фенол используется при производстве фанеры, а ограничение его поставок практически «убивает» всю торговую систему. Эксперты предлагают готовиться к резкому подорожанию мебельной и древесной продукции.

«Если ситуация не изменится, то уже к середине мая большинство предприятий отрасли может прекратить работу», - сообщают в Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности.

Российские товаропроизводители просят поддержки у Минпромторга и Торговой палаты РФ. Потребность российских мануфактур оценивается в 5,5 тысяч тонн в месяц.

Ранее стало известно о последствиях топливного кризиса на Кубе.
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