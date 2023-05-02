Ъ: Деревообрабатывающую промышленность в России ожидают проблемы

Аналитики из издания «КоммерсантЪ» заявили, что из-за нехватки фенола в стране, деревообрабатывающую промышленность может ждать полная остановка.
Сообщается, что фенол используется при производстве фанеры, а ограничение его поставок практически «убивает» всю торговую систему. Эксперты предлагают готовиться к резкому подорожанию мебельной и древесной продукции.
«Если ситуация не изменится, то уже к середине мая большинство предприятий отрасли может прекратить работу», - сообщают в Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности.
Российские товаропроизводители просят поддержки у Минпромторга и Торговой палаты РФ. Потребность российских мануфактур оценивается в 5,5 тысяч тонн в месяц.
Ранее стало известно о последствиях топливного кризиса на Кубе.