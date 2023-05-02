Каждый российский пенсионер сможет получить дополнительные средства в мае

Начисление средств начнется уже 3-4 мая. В случае, если пенсионер получает выплаты не на карту, для этого бонуса необходимо оформить банковский продукт и подать заявление в Социальный фонд. После оплаты покупки на любую сумму с помощью этой карты, банк автоматически перечислит 2500 рублей на счет.