Каждый российский пенсионер сможет получить дополнительные средства в мае

Дополнительная выплата размером 2500 рублей положена всем, кто получает пенсию на карту. Об этом сообщает издание «Царьград».
Начисление средств начнется уже 3-4 мая. В случае, если пенсионер получает выплаты не на карту, для этого бонуса необходимо оформить банковский продукт и подать заявление в Социальный фонд. После оплаты покупки на любую сумму с помощью этой карты, банк автоматически перечислит 2500 рублей на счет.
Инвалиды, участники войны, жители блокадного Ленинграда, также получат дополнительные выплаты в размере 10 тысяч рублей в ближайшие дни. «Детям войны» дополнительно начислят по 2500 рублей. Столько же смогут получить труженики тыла, вдовы погибших ветеранов и узники концентрационных лагерей.
Ранее российские пенсионеры, проживающие в Израиле, пожаловались на нищенские пенсии. Россиянин Михаил рассказал, что его пенсия составляла 700 долларов, жена получала 820 долларов. Паре пришлось переезжать в более дешевую для жизни Болгарию.