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Медбрат из Омска задержан по подозрению в призывах к терроризму

Происшествия
Медбрат из Омска задержан по подозрению в призывах к терроризму

Работник медицинского учреждения из Омска был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в призывах к терроризму. Об этом пишет Mash Siberia.

Медбрат являлся членом «тематического чата» в социальных сетях и активно обсуждал со своими единомышленниками радикальные темы, затрагивающие судьбу светлокожих людей, тактику ведения боевых действий и иные вопросы.

Позже к переписке стали активно присоединяться новые участники, но на самом деле они являлись сотрудниками правоохранительных органов. Через два месяца они явились к медбрату, изъяли телефон, задержали его и опустили под подписку о невыезде. В отношении мужчины заведено уголовное дело за призывы к осуществлению террористической деятельности.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала о мерах противодействия неуплате налогов со стороны блогеров. Она подчеркнула, что несколько счетов таких людей уже были арестованы, работа в этой области будет продолжаться.
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