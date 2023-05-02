Медбрат из Омска задержан по подозрению в призывах к терроризму

Позже к переписке стали активно присоединяться новые участники, но на самом деле они являлись сотрудниками правоохранительных органов. Через два месяца они явились к медбрату, изъяли телефон, задержали его и опустили под подписку о невыезде. В отношении мужчины заведено уголовное дело за призывы к осуществлению террористической деятельности.