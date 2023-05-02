Медбрат из Омска задержан по подозрению в призывах к терроризму

Работник медицинского учреждения из Омска был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в призывах к терроризму. Об этом пишет Mash Siberia.
Медбрат являлся членом «тематического чата» в социальных сетях и активно обсуждал со своими единомышленниками радикальные темы, затрагивающие судьбу светлокожих людей, тактику ведения боевых действий и иные вопросы.
Позже к переписке стали активно присоединяться новые участники, но на самом деле они являлись сотрудниками правоохранительных органов. Через два месяца они явились к медбрату, изъяли телефон, задержали его и опустили под подписку о невыезде. В отношении мужчины заведено уголовное дело за призывы к осуществлению террористической деятельности.
Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала о мерах противодействия неуплате налогов со стороны блогеров. Она подчеркнула, что несколько счетов таких людей уже были арестованы, работа в этой области будет продолжаться.