Солдат ВС РФ рассказал об отчаявшихся бойцах ВСУ в Марьинке

По словам «Корейца», он был ранен и ему было некуда отступать во время выполнения заданий, поэтому пришлось спрятаться и надеяться на то, что его не заметят. Пока он был в укрытии рядом оказались бойцы ВСУ, которые обсуждали то, что не понимают, зачем они находятся на передовой в Марьинке и размышляли об отступлении. «Кореец» подтвердил, что люди, которых он слышал говорили на украинском языке, информирует «РИА Новости».