Солдат ВС РФ рассказал об отчаявшихся бойцах ВСУ в Марьинке

Стрелок, находящийся в составе российских войск, с позывным «Кореец» рассказал о разговоре бойцов вооруженных сил Украины, который он подслушал во время выполнения одной из миссий.
По словам «Корейца», он был ранен и ему было некуда отступать во время выполнения заданий, поэтому пришлось спрятаться и надеяться на то, что его не заметят. Пока он был в укрытии рядом оказались бойцы ВСУ, которые обсуждали то, что не понимают, зачем они находятся на передовой в Марьинке и размышляли об отступлении. «Кореец» подтвердил, что люди, которых он слышал говорили на украинском языке, информирует «РИА Новости».
Ранее сообщалось, что министерство обороны России рассказало о внушающих страх в солдат ВСУ российских вертолетах «Аллигатор». По заявлениям ведомства, украинские солдаты бегут с поля боя, когда видят эту технику.