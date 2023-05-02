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Пенсионерка в Чите открыла аварийный люк самолета и задержала рейс на весь день

Происшествия
Пенсионерка в Чите открыла аварийный люк самолета и задержала рейс на весь день

Telegram-канал иркутского отделения Mash сообщил, что в Чите пенсионерка нечаянно открыла аварийный люк самолета и задержала рейс до вечера. Указывается, что самолет должен был отправиться в Москву.

По словам виновницы произошедшего, она сделала это не специально, а просто нечаянно дернула ручку выхода, пока садилась в свое кресло.

Попасть в Москву пассажиры смогут только вечером, когда специально для них пригонят самолет из Новосибирска. Опаздывающим в город предлагается обменять билеты.

Ранее стало известно, что отправлявшийся в Турцию самолет пришлось посадить в Оренбурге из-за больного ребенка на борту.
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