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Украинские военные испытали мощнейший, но бесполезный дрон-камикадзе

Политика
Украинские военные испытали мощнейший, но бесполезный дрон-камикадзе

Украинские военные провели испытания дрона-камикадзе, способного переносить две противотанковые мины ТМ-60. Об этом сообщает издание «Царьград».

В интернете появилось видео испытаний, на котором показано, как небольшая машина, похожая на игрушку для детей, заряжена двумя противотанковыми минами ТМ-60. Затем этот дрон-камикадзе подогнали под автомобиль, и через несколько секунд произошел мощнейший взрыв, разорвавший машину на куски. Это новое оружие может уничтожить любую бронетехнику, включая танки. Однако из-за низкой проходимости колес устройства, применение его в зоне проведения СВО вызывает сомнения у аналитиков.

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