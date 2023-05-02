Украинские военные испытали мощнейший, но бесполезный дрон-камикадзе

В интернете появилось видео испытаний, на котором показано, как небольшая машина, похожая на игрушку для детей, заряжена двумя противотанковыми минами ТМ-60. Затем этот дрон-камикадзе подогнали под автомобиль, и через несколько секунд произошел мощнейший взрыв, разорвавший машину на куски. Это новое оружие может уничтожить любую бронетехнику, включая танки. Однако из-за низкой проходимости колес устройства, применение его в зоне проведения СВО вызывает сомнения у аналитиков.