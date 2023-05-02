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ВСУ утром 2 мая обстреляли четыре населенных пункта в ДНР

Происшествия
ВСУ утром 2 мая обстреляли четыре населенных пункта в ДНР

Совместный центр контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями вооруженных сил Украины (СЦКК) сообщил об атаке на четыре населенных пункта.

Сегодня, 2 мая, вооруженные формирования Украины ударили по четырем населенным пунктам на территории Донецкой Народной Республики. Обстрелу подверглись Горловка, Яковлевка, Петровское и Михайловка. По ним было выпущено около 15 снарядов, сообщается в Telegram-канале СЦКК. На данный момент информации о жертвах или пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что ВФУ обстреляли два района в Донецке и село Никольское. Девять снарядов было выпущено по Куйбышевскому и Киевскому районам.
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