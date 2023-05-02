ВСУ утром 2 мая обстреляли четыре населенных пункта в ДНР

Сегодня, 2 мая, вооруженные формирования Украины ударили по четырем населенным пунктам на территории Донецкой Народной Республики. Обстрелу подверглись Горловка, Яковлевка, Петровское и Михайловка. По ним было выпущено около 15 снарядов, сообщается в Telegram-канале СЦКК. На данный момент информации о жертвах или пострадавших нет.